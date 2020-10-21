شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل انذارات الغياب للطلاب والالتزام بالحضور والإنصراف للمدرسين بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية يرافقه محمد العطار من الإداره المركزية لأمن الإدارة، مدارس وروة الإبتدائية رقم 1 و2 ومدرسة عباس بن عبدالمطلب الإعدادية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المدارس، ومتابعة تفعيل المنصات التعليمية والتعليم عن بعد، علاوة على متابعة تواجد أدوات التعقيم وجهاز قياس الحرارة، وتواجد الزائرة الصحية وارتداء الكمامات من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

شدد «فتح الباب» على تواجد كل تلميذ في ديسك منفصل وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب حفاظا على سلامتهم، كما تفقد غرف العزل واطلع على تقسيمات الفصول وتابع تسليم الكتب المدرسية للطلاب.

وفي نفس السياق تابع صلاح الدين محروس مدير إدارة قها التعليميه مدارس ترسا وقرقشنده وأجهور التابعين للإدارة، مؤكدا على الالتزام بالحضور والانصراف وعدم غياب الطلاب وإرسال انذارات الغياب للطلاب إلى أولياء أمورهم، واتخاذ الإجراءات القانونيه تجاه المخالفين.

متابعة المدارس فى بنها وقها

متابعة المدارس فى بنها وقها

متابعة المدارس فى بنها وقها

متابعة المدارس فى بنها وقها

متابعة المدارس فى بنها وقها