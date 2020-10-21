شكرا لقرائتكم خبر عن «الداودي» يتفقد كورنيش النيل بمدينة قنا تمهيدًا لتطويره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأربعاء، كورنيش النيل بمدينة قنا تمهيدا للبدء في تطويره خلال الفترة المقبلة بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر رافقه الدكتور خالد عبدالحليم نائب مديرالبرنامج وفريق عمل من المهندسين والمتخصصين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تجول محافظ قنا في الكورنيش للإطلاع على المساحات المتوفرة به لوضع افضل تصور لتطويره موضحا أن المحافظة بصدد تنفيذ مشروع ترفيهى متكامل مضيفا ان المشروع يستهدف اقامة مرسى نيل سياحى ومطاعم وكافيتريات وحديقة تراثية وممشى ومسار للدراجات الهوائية فضلا عن توفير متنزهات حضارية للمواطنين بإعتبارها رئة الحياة كما سيتم تصميم أنظمة إضاءة ليليةعلى أعلى مستوى بطول الكورنيش من الجهتين.

وأكد الداودى ان المشروع يعد أحد المشروعات الطموحة التي سوف تساهم في تنشيط حركة السياحة والتجارة داخل المحافظة حيث من المقرر عمل رحلات نيلية للسياح من المرسى النيلى إلى مرسى معبددندرة بهدف إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي للمحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.