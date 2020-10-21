شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: رفع درجة الإستعداد لمواجهة أى تداعيات للأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحسباً لتقلبات الطقس وإحتمال سقوط الأمطار بعد صدور تحذيرات من مركز التنبؤات والهيئة العامة للأرصاد الجوية أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته برفع درجة الإستعداد وفتح غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ، على أن يتوازى مع ذلك فتح غرف العمليات الفرعية بالجهات المعنية والوحدات المحلية لتلقى أى بلاغات على أرقام ( 0972483115/ 0972483116 ) لسرعة التعامل والتدخل الفورى لمواجهة أى تداعيات للأمطار والسيول.

وعلى صعيد متصل وإستعداداً لموسم الشتاء وعدم الإستقرار فى الأحوال الجوية عقد اللواء أشرف عطية إجتماعاً موسعاً منذ أيام مع كافة الجهات المختصة ورؤساء المراكز والمدن لعرض إمكانيات كل جهة ، وجاهزيتها للمشاركة فى تنفيذ التدريب العملى المشترك صقر ( 68 ) والذى سيقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر القادم ، على أن يسبقه تنفيذ بروفات عملية ونماذج محاكاة فى 7 نوفمبر بالأماكن المستهدفة داخل كل مركز ومدينة ، والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لتلافى أى أضرار للفرق المشاركة بالتدريب العملى.