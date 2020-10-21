السيسي يدعو خلال القمة الثلاثية مع قبرص واليونان للتصدى للدول الداعمة للإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى التصدى للدول التى تدعم وتسلح وتمول الإرهاب، منددا بالسياسات الاستفزازية المتمثلة فى انتهاك قواعد القانون الدولى والتهديد باستخدام القوة والتعدى على الحقوق السيادية لدول الجوار، ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات. وأعلن الرئيس السيسى خلال القمة الثلاثية التى تجمعه برئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص، الاتفاق على ضرورة التصدى لتلك السياسات التصعيدية التى تزعزع استقرار المنطقة.

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