شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مرشحي دائرة دير مواس لـ18 بعد إدراج علاء حسانين.. اعرف الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد المرشحين بالنظام الفردي فى انتخابات مجلس النواب لدائرة دير مواس في المنيا إلى 18 مرشحا بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ادارج المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين، مع تأجيل الانتخابات بتلك الدائرة بالنظام الفردي، لحين تحديد موعد آخر لها.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 73 لسنة 2020 وتضمنت مادته الأولى بإدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين محمد فى الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 على المقعد الفردي عن الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بمحافظة المنيا برقم "4" برمز ساعة اليد، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى دعوى البطلان الأصلية رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر وذلك على النحو الوارد بالقائمة النهائية لإعلان أسماء المرشحين عن تلك الدائرة.

وأشارت المادة الثانية من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إرجاء تنفيذ باقى الإجراءات والمواعيد لانتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس بمحافظة المنيا على المقعد الفردي داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لحين صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لذلك.

وتضمن القرار المنشور ملخص الحكم الصادر من الإدارية العليا والقائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردى لتلك الدائرة بعد إضافة أسم المرشح برقم 4 فى القائمة ويحمل رمز ساعة اليد نفاذا لحكم المحكمة الإدارية العليا. يذكر أن مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اجتمع أمس الثلاثاء، واستعرضت الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر الجاري وبناء عليه تتخذ قراره.



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نص القرار 1



نص القرار 2