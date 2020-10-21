شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب تقرر استمرار تشكيل مجالس إدارات 16شركة تابعة لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعيات العامة لعدد 16 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهى (الجيزة – المنوفية –دمياط- مياه الاسكندرية – صرف الاسكندرية- الفيوم - الدقهلية- القليوبية- مياه القاهرة – الغربية – الأقصر- أسيوط –البحرالأحمر _ أسوان- البحيرة- صرف القاهرة) بالفيديوكونفراس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة التخطيطية للشركات.

ووافقت الجمعية على الموازنة التقديرية للشركات عن العام المالى 2020/2021، كما وافقت على استمرار تشكيل مجالس إدارات شركات:"الجيزة ودمياط ومياه الإسكندرية وصرف الاسكندرية والفيوم والدقهلية ومياه القاهرة والغربية والأقصر وأسيوط والبحرالأحمر وأسوان والصرف الصحى بالقاهرة" بذات تشكيلها الحالى لمدة عام اعتبار من اليوم التالى لتاريخ انعقاد الجمعية أو لحين توفيق الأوضاع إعمالا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أيهما أسبق.

أكد المهندس ممدوح رسلان أهمية تطوير الاداء بالشركات التابعة، واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضرورة التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع ووضع خطة لاستبدال العدادات العاطلة، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد للخطوط الشبكات المتهالكة، ومراجعة خطط الشركات لتقليل الفاقد والتسرب، وزيادة نسب التحصيل، واجراء الصيانات القياسية بكافة المحطات والروافع، ووضع خطة عمل بأهداف محددة لكل شركة، فى إطار توجيهات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.

وتابع خطة الشركات لمجابهة موسم الأمطار السيول، لاسيما شركة الصرف الصحى الاسكندرية التى بدأت استعدادتها بداية من شهر مارس الماضى بتطهير المجمعات والشوارع العمومية منها الكورنيش، ودعم المحطات والشبكات وتطهير بيارات ومحطات الرفع باجمالى 180محطة، كما تم تنفيذ المحاكاة بعدد 5 انفاق وكبارى رئيسية والتغلب على المشكلات بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

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وأصدر رئيس الشركة القابضة توجيهاته برفع درجه الاستعداد بجميع الشركات التابعة، وذلك لدعم الشركات المتوقع سقوط أمطار بها عند الحاجة خلال الأيام القادمة، والتأكيد على الانتهاء من تطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار والتأكد من جاهزية المحطات والروافع وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وخطط انتشار المعدات، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرف طوارئ مركزية بجميع الشركات التابعة.

وأشار إلى ضرورة التعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى التى ترد إلى الخطوط الساخنة أو تطبيق الهاتف المحمول 125 أو صفحات التواصل الاجتماعى.