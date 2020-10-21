شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن ميثاق غاز شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الأفريقى رقم 1 لسنة 2020، بشأن التجديد الـ 15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب مصر فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي. ويعد صندوق التنمية الإفريقى أحد أذرع بنك التنمية الإفريقى الذى يقدم قروضا ميسرة للدول. Advertisements ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ميثاق غاز شرق المتوسط، الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنتدى في احترام حقوق الأعضاء فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي، ودعم مجهودات الدول المنتجة والدول التى لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.

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