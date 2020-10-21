شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يعتمد إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد المستشار حماده الصاوى النائب العام اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع المرئى عن بعد «video conference» عن طريق شبكة داخلية مؤمنة، وذلك على هامش افتتاح ورشة العمل الخاصة بمكافحة جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التى نظمتها «إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام» كأولى الفاعليات المستخدم فيها هذه التقنية.

أعرب النائب العام فى كلمته الافتتاحية للورشة عن سعادته بإطلاق هذا المشروع الذى يُعَدّ خُطوةً هامَّةً فى تفعيل «النيابة العامة» لسياسة التحول الرقمى فى أعمالها، إذ أنه يُسهّلُ الاتصال بين أعضاء النيابة بشكل سريع ومؤمن، ويحدُّ من الاختلاط فى ظل مكافحة «فيروس كورونا».

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وعلى صعيد آخر أكد المستشار حماده الصاوى حرصَه على تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة لملاحقة وتحقيق جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهما صورتين من صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية.