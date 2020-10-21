شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تعلن طرح 1657 وحدة كاملة المرافق فى 7 مناطق صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة أنه تم طرح 1657 وحدة فى 7 مناطق صناعية، بمساحات متنوعة ومتاح الحصول على أكثر من وحدة وهى وحدات كاملة المرافق وبها جميع الاشتراطات.

وقالت جامع، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن سعر كراسة الشروط حاليا يتراوح من 300 إلى 500 جنيه وتم إلغاء جميع المصاريف التى يتكبدها طالب التخصيص بهدف إتاحة أكبر قدر من التيسيرات.

ولفتت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أنه فى السابق كان مقصورا على من يمتلك سجل ضريبى أما حاليا من خلال الشباك الواحد سيتم اتاحة استخراج السجل التجارى والضريبى فى وقت واحد.

وقالت جامع، إنه تم إتاحة نظام التقسيط بحد الأقصى 10 سنوات، كما يتم إتاحة تمويل الآت ومعدات، لافتة إلى أن تم تخصيص قطاعات معينة للمجمعات الصناعية للتيسير على الحاجزين بنوع النشاط الذى يرغب فى إقامته لإتاحة أكبر فرص لهم لتسويق منتجاتهم.

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وكانت الحكومة قد استهلت اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة، وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز عند حضور الاحتفالات الخاصة بتخريج الدفعات الجديدة التى تنضم إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة، وما شهده من قوة ولياقة يتميز بها هؤلاء الخريجون، الذين يذودون بأرواحهم فداءً لرفعة واستقرار بلدهم، ويحمون حدودها، ويضبطون الأمن الداخلى لها، وهو ما يدعو إلى الاطمنئان على حاضر مصر ومستقبلها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار الوطن، وضرورة العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية ذلك، لافتًا إلى أنه بدون استقرار الوطن لن نستطيع تحقيق أى تقدم فى مختلف مناحى الحياة، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المستمر على أنه لن يستطيع أحد النيل من هذا الوطن من الخارج، قائلًا : "فمصر تمتلك جيشًا قويًا"، منوهًا إلى محاولات التشكيك والاتهامات، وكذا حروب الشائعات، التى تحدث فى الداخل، وهو ما يستدعى العمل على رفع الوعى لدى المواطنين، باعتبار ذلك هو أهم سلاح للمواجهة حاليًا.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على أن تتضمن المناهج الدراسية ما يسهم فى غرس القضايا الوطنية فى النشء، وكذا توعيتهم بما يدور حولهم، سواء داخليًا، أو خارجيًا، مشيرًا كذلك إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية رسائل توعوية وارشادية بشأن ضبط النمو السكانى، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه.

كما تقدمت الحكومة خلال اجتماعها بالتهنئة إلى "مجلس الشيوخ" بانعقاد جلسته الافتتاحية وأداء أعضائه اليمين الدستورية، فى الخطوة التى تكتمل بها المنظومة التشريعية فى مصر.