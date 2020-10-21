شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر لم تلجأ إلى استخدام ورقة اللاجئين لابتزاز أوروبا ماديا أو سياسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى انتهاج مقاربة شاملة لعلاج جذور وظاهرة الإرهاب، وحث الرئيس المجتمع الدولى على تحمل مسوؤلياته في مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن بمختلف أوجه الدعم.
وقال الرئيس السيسي خلال القمة الثلاثية، التي تجمعه برئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص، أن القمة أشادت بالجهود المصرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية منذ 2016 اعتماد على قدراتها الذاتية وانطلاقا من مسؤولياتها الأخلاقية خاصة أن مصر لم تلجا في أى مرحلة لاستخدام هذه المسألة كورقة للتفاوض أو الابتزاز مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق استفادة مادية أو سياسية.
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