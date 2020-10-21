الأرصاد: البلاد تتأثر بمنخفض السودان ونشاط للرياح غدا مصاحبة لسحب رعدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية.

ويسود، اليوم، الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشرقية وشبورة مائية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على مناطق من "السلوم – سيوة – مطروح"، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

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