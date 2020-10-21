شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تطبيق مشروع قانون تحسين أحوال الموظفين والعاملين بالتعليم يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء استعرض عدد من الملفات الهامة، موضحا أن الرئيس وجه بتحسين أحوال الموظفين العاملين بالتربية والتعليم

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الموافقة على قانون يتعلق بتحسين أحوال الموظفين العاملين بالتربية والتعليم وسيتم تطبيقه يناير القادم.

وكانت الحكومة قد استهلت اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة، وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز عند حضور الاحتفالات الخاصة بتخريج الدفعات الجديدة التى تنضم إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة، وما شهده من قوة ولياقة يتميز بها هؤلاء الخريجون، الذين يذودون بأرواحهم فداءً لرفعة واستقرار بلدهم، ويحمون حدودها، ويضبطون الأمن الداخلى لها، وهو ما يدعو إلى الاطمنئان على حاضر مصر ومستقبلها.

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وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار الوطن، وضرورة العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية ذلك، لافتًا إلى أنه بدون استقرار الوطن لن نستطيع تحقيق أى تقدم فى مختلف مناحى الحياة، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المستمر على أنه لن يستطيع أحد النيل من هذا الوطن من الخارج، قائلًا : "فمصر تمتلك جيشًا قويًا"، منوهًا إلى محاولات التشكيك والاتهامات، وكذا حروب الشائعات، التى تحدث فى الداخل، وهو ما يستدعى العمل على رفع الوعى لدى المواطنين، باعتبار ذلك هو أهم سلاح للمواجهة حاليًا.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على أن تتضمن المناهج الدراسية ما يسهم فى غرس القضايا الوطنية فى النشء، وكذا توعيتهم بما يدور حولهم، سواء داخليًا، أو خارجيًا، مشيرًا كذلك إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية رسائل توعوية وارشادية بشأن ضبط النمو السكانى، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه.

كما تقدمت الحكومة خلال اجتماعها بالتهنئة إلى "مجلس الشيوخ" بانعقاد جلسته الافتتاحية وأداء أعضائه اليمين الدستورية، فى الخطوة التى تكتمل بها المنظومة التشريعية فى مصر.