شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة بعد ارتفاع حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها قرار النائب العام بإحالة قتلة فتاة المعادي لمحكمة الجنيات، وتغطية خاصة لزيارة الرئيس السيسي لقبرص، فصلا عن متابعات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

مصدر بالكاف: مباراة الزمالك والرجاء 31 أكتوبر ولقاء الأهلى والوداد فى موعده

كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن هناك موعدا مقترحا لإقامة مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء وهو يوم 31 أكتوبر الجارى، فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا بدلاً من السبت المقبل، بعد ما طلب مسئولى نادى الرجاء المغربى من مسئولى "كاف" تأجيل المباراة لمدة أسبوع لحين شفاء اللاعبين من فيروس كورونا.

رئيس الوزراء يكلف بتطبيق غرامات غير الملتزمين بالكمامة بعد زيادة حالات كورونا

استهلت الحكومة اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة، وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز عند حضور الاحتفالات الخاصة بتخريج الدفعات الجديدة التى تنضم إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة، وما شهده من قوة ولياقة يتميز بها هؤلاء الخريجون، الذين يذودون بأرواحهم فداءً لرفعة واستقرار بلدهم، ويحمون حدودها، ويضبطون الأمن الداخلى لها، وهو ما يدعو إلى الاطمنئان على حاضر مصر ومستقبلها.

وزيرة الصحة تؤكد فحص 951 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن ضعف السمع

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لـ 951 ألفا و 648 طفلا حديث الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر من العام الماضى.

بسام راضى: السيسى يصل إلى العاصمة "نيقوسيا" في مستهل زيارته الرسمية لقبرص

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل إلى العاصمة "نيقوسيا" في مستهل زيارته الرسمية لقبرص للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

الأرصاد تتوقع اليوم أمطارا غزيرة على السواحل الشمالية ورعدية على أقصى الغرب

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشرقة وشبورة مائية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على مناطق من "السلوم – سيوة – مطروح"، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

قمة الأصدقاء.. السيسى يتوجه إلى نيقوسيا لعقد قمة ثلاثية مع قبرص واليونان لبحث التصدى للتحديات بمنطقة شرق المتوسط.. متحدث الرئاسة: القادة سيناقشون المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة، وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الاوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

الرئيس يكلف الحكومة ببدء العمل في تطوير المدن القديمة

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الجهود المبذولة لحصر الأراضي اللازمة لتطوير المدن القديمة، وكذا التي تصلح لإقامة مشروعات الإسكان التى تخدم المواطنين من الشرائح الاجتماعية المختلفة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات، على غرار "الأسمرات" و"بشاير الخير"؛ وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء ياسر الملاح، "وزارة الدفاع"، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، ومسئولي الجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

السيسي يستهل زيارته لنيقوسيا بلقاء الرئيس القبرصي

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لقبرص باللقاء مع الرئيس القبرصي "نيكوس أنستاسيادس"،

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

مؤمن زكريا يظهر فى "الجيم" ويؤكد تحسن حالته الصحية.. فيديو

ظهر تحسن فى الحالة الصحية لمؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى للاعب خلال قيامه بأحد التدريبات التأهيلية فى صالة الجيم، وتمكن مؤمن من الوقوف على قدم واحدة لبضع ثوان، الأمر الذى أسعد جميع جماهير الكرة المصرية، متمنيين له الشفاء العاجل.

سفارة مصر بألمانيا تبدأ تلقى مظاريف التصويت البريدى بانتخابات مجلس النواب

بدأت السفارة المصرية في ألمانيا في تلقي مظاريف التصويت البريدي وحتى بعد غد الجمعة، التي تمثل الأيام المقررة لتصويت المصريين في الخارج خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ودعت السفارة المصرية بألمانيا -عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي- المواطنين المصريين ممن قاموا بتسجيل أنفسهم للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، إلى القيام بطباعة أوراق الاقتراع الخاصة بهم من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

النائب العام يأمر بإحالة المتهمين بقتل وسرقة فتاة المعادى لمحكمة الجنايات

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها «مريم» عمدًا بحي المعادي يوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

طعن سيدتين مسلمتين بجوار برج إيفل عقب حادث المدرس الفرنسى.. فيديو

تعرضت سيدتان مسلمتان، للطعن تحت برج إيفل فى العاصمة باريس، وسط تصاعد التوترات بعد قطع رأس مدرس الأسبوع الماضى، وألقت الشرطة الفرنسية القبض على امرأتين مشتبه بهما فى أعقاب الاعتداءات العنصرية المشتبه بها ضد المسلمتين، وكانتا ترددان عبارة "العرب القذرون"، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء.

الصحة تؤكد توافر لقاح الأنفلونزا بمنشآتها وأنسب وقت للحصول عليه بداية الشتاء

قالت وزارة الصحة أن أنسب وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا هو بداية فصل الشتاء، مشيرة إلى أن اللقاح متوفر في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بالجمهورية خاصة مكاتب الصحة. وإن هناك خطوات يجب اتباعها للحفاظ على الوقاية من فيروسات الأنفلونزا وكورونا، منها غسيل اليد بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية، واستخدام المطهرات الكحولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.

وزير البترول: توقيع 12 اتفاقية جديدة لمصر مع شركات عالمية رغم تحديات كورونا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان نجاح منتدى غاز شرق المتوسط الذى تم تأسيسه بمبادرة مصرية قبل مايقرب من عامين يمثل منصة لجذب الاستثمارات من كبرى شركات البترول العالمية الى مصر والمنطقة، موضحاً ان مصر نجحت خلال الشهور الأخيرة بالرغم من تحديات جائحة كورونا في عقد 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع عدد من الشركات الكبرى التي تعمل لأول مرة في مصر مثل شيفرون واكسون موبيل بالإضافة الى الشركات العاملة بالفعل مثل بي بى وشل وتوتال، مؤكدا أن اقبال هذه الشركات الكبرى على منطقة شرق المتوسط في ذلك التوقيت يعود الى نجاح اطار التعاون والتكامل بين دول المنتدى السبع والذى يمثل بدوره فرصة متميزة ومنصة انطلاق كبرى لهذه الشركات للتوسع في أنشطتها واستثماراتها في دول المنطقة الأعضاء بالمنتدى.