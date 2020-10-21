شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قبل قليل، القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والتي سوف تتناول عددا من الموضوعات في إطار ثلاثة محاور رئيسية، هى التعاون الثلاثي، وأهمها التعاون في مجال الطاقة ومنتدي غاز المتوسط، ثم القضايا السياسية الاقليمية في شرق المتوسط، وكذلك القضايا الدولية خاصة مكافحة الارهاب والهجرة غير شرعية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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