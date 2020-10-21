في الزيتون.. ضبط مدير شركة هارب من 156 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، هارب من تنفيذ 156 حكم قضائي، صادر ضده مختبأ في الزيتون.
كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، أفادت باختباء أحد الأشخاص (مدير شركة للتسويق العقاري – مُقيم بدائرة مركز شرطة ثان أسيوط)، مطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية بلغت 156 حكم قضائي، و(91جزئى–18مستأنف – 47 غرامة)، بإجمالي عقوبات بلغت 144 سنة، وغرامات بلغت 4 مليون جنيه.
وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.
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