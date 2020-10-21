"الأمن العام": تنفيذ 82 ألف حكم قضائي وضبط 270 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 208قطعة سلاح ناري، و270 قضية مخدرات، وتنفيذ 82923 حكم قضائي متنوع. كما أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 6 متهمين، ارتكبوا 13 حادث متنوع، و20 متهما لممارستهم أعمال البلطجة 206 مخالفة دراجة نارية، وإعادة 7دراجات نارية– سيارة مبلغ بسرقتها. وضبط 21471 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 86 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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