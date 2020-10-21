وفد من الضباط لزيارة مدارس ذوى الإعاقة البصرية.. وقافلة طبية توقع الكشف على نزلاء سجن المعسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية، زيارات لمدراس المكفوفين بمختلف مديريات الأمن، للاحتفال مع الطلاب بتلك المناسبة، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بدعم ذوي الإعاقة والعمل على تيسير مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة لهم، وتزامناً مع الاحتفال بـ "اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء".

وكان لتلك الزيارات أثراً طيباً في نفوس الطلاب والمشرفين بالمدراس الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية.

وعلى جانب آخر في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن معسكر عمل المسجونين) وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتم توقيع الكشف الطبي على عدد 285 من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.