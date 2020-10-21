سقوط أحد العناصر الإجرامية بسوهاج وبحوزته "شابو وسلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية بسوهاج، وبحوزته كمية من مخدر الشابو وسلاح ناري.
وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، من ضبط (عامل - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته 49 لفافة لمخدر الشابو وزنت 150جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وميزان حساس، و3 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبندقية آلية بالخزينة، و13 طلقة نارية.
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
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