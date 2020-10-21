"الأموال العامة": ضبط مراجع تحصيل بـ"مياه سوهاج" اختلس 111 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مراجع حسابات بشركة مياه الشرب لاختلاسه قيمة تحصيل فواتير استهلاك المياه من المحصلين، وعدم توريدها لخزينة الشركة بمحافظة سوهاج.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام (مراجع حسابات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج)، باختلاس مبالغ مالية من عهدته.

Advertisements

وأفادت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات، وأن المذكور المُشار إليه موقوف حالياً عن العمل، وأنه في غضون شهر أغسطس 2020 قام باستغلال طبيعة عمله، كونه مراجع تحصيل بفرع الشركة بمركز طما بسوهاج، والمنوط به استلام قيمة تحصيل فواتير استهلاك المياه من محصلين الشركة، وقيامه باختلاس مبلغ (111٫427 جنيه مصري) حصيلة مبالغ مالية لعدد من المحصلين وعدم توريدها لخزينة الشركة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.