5 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 نوفمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة المتهمين "أ. ع." و "أ . أ." صديقَي عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، وآخر هارب "أ ش."، لاتهامهم بتهديد اللاعب بالقتل.
كانت النيابة العامة بالجيزة، أحالت صديقي اللاعب عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، ومتهم آخر هارب، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه، بحسب المحامي شعبان سعيد.
وجاء قرار الإحالة للمحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، واستمعت فيها لأقوال اللاعب بحضور محاميه شعبان سعيد، وكذا أقوال المتهمين، الذين تم حبسهما على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.
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