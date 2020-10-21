الإسكان: الاستثمار العقاري يمثل 18% من الناتج المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان لديها مخطط كامل للتنمية العمرانية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، يتضمن إنشاء 42 مدينة جديدة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صدور قرار جمهورى فى القريب العاجل بإنشاء من 3 إلى 4 مدن منهم، لافتا إلى تسارع معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان لتوفير سكن آمن لكل مواطن، ليس فقط في القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن مشروعات التنمية تمتد من أسوان وحتى الإسكندرية.

وأضاف عباس، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين بالقاهرة، "الاستثمار والتنمية والتطوير العقاري بين الواقع والمأمول"، أن السوق العقارى فى مصر عليه إقبال، وسوق حقيقي، حيث بلغ حجم الاستثمارات فى هيئة المجتمعات العمرانية من 5 إلى 6 مليار جنيه خلال آخر 4 سنوات، ووصل خلال العام الحالى إلى 78 مليار جنيه، لافتا إلى أن الاستثمار العقارى يمثل 18% من الناتج القومي المحلي رغم الجائحة، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 20%، خلال الفترة المقبلة.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن المشروعات العمرانية الجديدة ساهمت فى توفير عدد كبير من فرص العمل، والتي بدورها استوعبت كل العمالة المصرية العائدة من الخارج بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن المشروعات مازالت لديها احتياجات لعمالة جديدة في المجال الهندسي والفنيين والعمالة، مؤكدا أن الاستثمار العقاري شهد طفرة خلال ال5 سنوات الماضية، رغم الظروف الماضية ليثبت أنه قطاع قوي.