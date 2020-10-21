بعد القمة الثلاثية.. السيسي: نسعى لتنسيق المواقف للاستفادة الثروات الهائلة لشرق المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة الثلاثية، بين مصر وقبرص واليونان، تسعى لتنسيق المواقف بين الدول الثلاث وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، في إقليم شرق المتوسط، بما يمتلكه من ثروات هائلة.

وأضاف السيسي: اتفقنا على ضرورة التصدي لمحاولات خرق قواعد القانون الدولي، واتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على الأمن الإقليمي.

وعقدت قبل قليل، قمة ثلاثية مصرية يونانية قبرصية.

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