رئيس قبرص: قلقون بشأن مفاوضات سد النهضة.. ويجب استئنافها وفق اتفاق المبادئ

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس القبرصي، إن القمة الثلاثية التي عقدت صباح اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، عبرت عن قلقها من عدم تحقيق نتيجة مرجوة في مفاوضات سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأضاف: قلقون بشأن المفاوضات ويجب استئنافها على أساس اتفاق المبادئ الموقع بين هذه الدول.

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