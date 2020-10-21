بث مباشر.. فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت قبل قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لرؤساء مصر واليونان وقبرص، عقب القمة الثلاثية التي عقدت صباح اليوم، والتي تتناول عددا من الموضوعات في إطار ثلاثة محاور رئيسية، هي التعاون الثلاثي، وأهمها التعاون في مجال الطاقة ومنتدي غاز المتوسط، ثم القضايا السياسية الإقليمية في شرق المتوسط، وكذلك القضايا الدولية خاصة مكافحة اللإرهاب والهجرة غير شرعية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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