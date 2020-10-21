الرئيس القبرصي: منتدى غاز شرق المتوسط نجاح لرؤية الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الرئيس القبرصي، إن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، هو تحقيق لرؤية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال إن الهدف تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد عقب قمة ثلاثية عقدت بين رؤساء مصر واليونان وقبرص.

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