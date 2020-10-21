رئيس الوزراء يوجه بالاستعداد للظروف الجوية الطارئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، الترتيبات الجارية استعدادًا للظروف الجوية الطارئة.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية على ضوء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتغيرات الحادة والسريعة لفصل الخريف، والتي من المنتظر أن تشهدها البلاد خلال الفترة من اليوم الأربعاء 21 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة متابعة الجهات المعنية لآخر التحديثات لتوقعات حالة الطقس يوميًا من خلال متابعة النشرة اليومية والتنبؤ الأسبوعي، ومتابعة الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الرسمي للهيئة ema.gov.eg.