شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات توعية لترشيد استهلاك المياه في محافظات القناة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم تنفيذ العديد من الندوات التوعية بالشركة ضمن البرتوكول المشترك مع المصالح الحكومية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب والتعامل الآمن مع المجارى المائية.
وأشار إلى أنه تم عقد العديد من الندوات بمنطقة الأزهرية بمحافظة السويس، كما تم تنفيذ عدة ندوات بالاشتراك مع مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد وذلك بمدرسة التمريض، وجارى تنفيذ العديد من الندوات بالمدارس في محافظات القناة.
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