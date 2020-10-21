شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل غرفة الأزمات لمواجهه التقلبات المناخية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تفعيل غرفة العمليات والأزمات، بديوان عام المحافظة، ومراكز المحافظة التسع، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف «المحافظ»، بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء من 20 أكتوبر حتى الأحد 25 أكتوبر، والتي تتوقع حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.