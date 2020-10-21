شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل غرفة الأزمات لمواجهه التقلبات المناخية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تفعيل غرفة العمليات والأزمات، بديوان عام المحافظة، ومراكز المحافظة التسع، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وكلف «المحافظ»، بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء من 20 أكتوبر حتى الأحد 25 أكتوبر، والتي تتوقع حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
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