شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ مدرسة إعدادية ويحيل 10 من العاملين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجئ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدرسة كفر أباظة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، وتبين تغيب 10 من العاملين بالمدرسة ليقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، والتحقيق مع مديرة المدرسة لعدم متابعتها لسجلات الحضور والانصراف، وكذلك التحقيق مع مسؤول السجل لعدم قيامه بالتسديد أمام المتغيبين مما يخل بانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.

أكد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، للمرور على المنشآت الحكومية لمتابعة سير إنتظام العمل بها وإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد الفصول المدرسية لمتابعة انتظام الدراسة بها، مشدداً على ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية والحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ولضمان إنتظام العملية التعليمية.

قدم محافظ الشرقية التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما أدار حواراً مع المعلمين والطلاب للتعرف على كيفية توصيل المعلومة للطالب، محفزاً الطلاب على ضرورة الاستفادة من الحصص المقدمة لهم بالمدرسة، والانتظام في الدراسة وتحصيل الدروس أولاً بأول للحصول على أعلى الدرجات.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، بمتابعة أعمال النظافة وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المدارس بشكل يومي، للحفاظ على سلامة الطلاب، وكذلك عدم السماح بتواجد أكشاك مخالفة أو باعة جائلين بمحيط المدارس، لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب ولجميع العاملين بالعملية التعليمية.

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