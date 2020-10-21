مسيرة طلابية بـ5 كليات في جامعة الإسكندرية للتوعية بخطورة الإدمان (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مبادرة «إسكندرية بلا إدمان»، فعالياتها التوعوية في 5 كليات، بمجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لتفعيل أنشطة المبادرة والتوعية بخطورة الإدمان.

وانطلقت الفعاليات بالتعاون بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وشهدت الفعاليات تنظيم مسيرة طلابية، بمجمع العلوم الانسانية بحضور عمداء ووكلاء كليات التجارة والآداب والتربية والحقوق والسياحة والفنادق، بمرافقة الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف توعية الطلاب بأخطار الإدمان وتعريفهم ببيانات العلاج بالمجان من خلال الخط الساخن (رقم ١٦٠٢٣).

يشار إلى أن برنامج التوعية يستمر على مدار أسبوع في جميع كليات ومعاهد الجامعة الـ23.

مسيرة طلابية بـ5 كليات فى جامعة الاسكندرية للتوعية بخطورة الإدمان (صور)

مسيرة طلابية بـ5 كليات فى جامعة الاسكندرية للتوعية بخطورة الإدمان (صور)

مسيرة طلابية بـ5 كليات فى جامعة الاسكندرية للتوعية بخطورة الإدمان (صور)

مسيرة طلابية بـ5 كليات فى جامعة الاسكندرية للتوعية بخطورة الإدمان (صور)

مسيرة طلابية بـ5 كليات فى جامعة الاسكندرية للتوعية بخطورة الإدمان (صور)

مسيرة طلابية بـ5 كليات فى جامعة الاسكندرية للتوعية بخطورة الإدمان (صور)