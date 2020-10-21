شكرا لقرائتكم خبر عن للإهمال في العمل.. محافظ الشرقية يُحيل مدير مدرسة ابتدائية و9 من العاملين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة مدير مدرسة كفر أباظة والنصر الابتدائية، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، للإهمال والتقصير في العمل وعدم انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة، اليوم الأربعاء، لتفقد العملية التعليمية بمدارس الزقازيق، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة الأمراض والأوبئة للحفاظ على صحة الطلاب وجميع العاملين بالعملية التعليمية.

واطّلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، وتبين تغيُّب 8 من العاملين بالمدرسة ليقرر إحالتهم إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، وإحالة مسؤول السجلات إلى التحقيق لعدم قيامه بالتسديد أمام المتغيبين، مؤكداً ضرورة الالتزم بمواعيد الحضور والانصراف لتقديم تعليم جيد للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية لمتابعة سير اليوم الدراسي، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية للطلاب وغسل الأيدى بالماء والصابون بصفة مستمرة، والالتزام بالمسافات البينية لتحقيق التباعد داخل الفصول المدرسية للحفاظ على صحة التلاميذ.

وأكد المحافظ ضرورة تواجد زائرة صحية بكل مدرسة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات الصحية حيالها.

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