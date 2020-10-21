شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة»: لدينا فرق مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع الأزمات والكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبد الحميد، رئيس الشركة القابضة لمياه القناة، أن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم لاول مرة علي أعلي مستوى في محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، علي كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب القناة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.