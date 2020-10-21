شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: اتفاق الترسيم مع اليونان يعكس قوة العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات المصرية اليونانية امتداد للعلاقات التاريخية بين البلدين، مشددا على أهمية التعاون بين البلدين وأن تشهد مزيدا من قوة الدفع في المجالات كافة. وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس وزراء اليونان اليوم الأربعاء، أن اتفاق الترسيم الجزئى يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات واحترام القوانين والأعراف الدولية فيما يخص مثل هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن تصديق البرلمانات على الاتفاقية انعكاس لمدى كفاءة ونجاح الاتفاقية للأهداف المرجوة منها.
وتابع الرئيس: "نرجو إن كل الموضوعات يتم التعامل معها في إطار القوانين والأعراف الدولية.
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