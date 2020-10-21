شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لقوائم الانتظار؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان علي فيس بوك فيديو معلوماتي يوضح كيف يحصل المرضى علي خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة.
ويوضح الفيديو 11 تخصصا طبيا تقدم المبادرة تدخلات طبية وجراحية عاجلة فيها للمرضى، كما يوضح طريقة حصول المريض علي الخدمة بسهولة .
وقال الفيديو، إنه يتم بشكل دورى مراجعة سير العمل بمنظومة الميكنة والتي تسهل الخدمة على المواطنين من خلال التسجيل الإلكتروني على نظام التشغيل الذي يقوم بتوزيع المريض لأقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التي يتم إجراؤها.
وأكد الفيديو أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً .
https://www.facebook.com/113432613540693/posts/232530204964266/?extid=0&d=n
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