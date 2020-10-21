شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليونان عددا من القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاءً مع "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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