شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بألمانيا تبدأ تلقى مظاريف التصويت البريدى بانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت السفارة المصرية في ألمانيا في تلقي مظاريف التصويت البريدي وحتى بعد غد الجمعة، التي تمثل الأيام المقررة لتصويت المصريين فى الخارج خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ودعت السفارة المصرية بألمانيا -عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي- المواطنين المصريين ممن قاموا بتسجيل أنفسهم للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، إلى القيام بطباعة أوراق الاقتراع الخاصة بهم من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج قد أنهت استعداداتها في 140 لجنة انتخابية حيث يتم استلام أوراق الاقتراع اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة القادم وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المواطن بطباعة بطاقة الاقتراع، ثم إرسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية بالبريد خلال الأيام المحددة. من جانبه دعا السفير المصري في المانيا خالد جلال المصريين بالداخل والخارج بالتمسك بحقوقهم الدستورية والإدلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب .

وأضاف السفير - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين - أنه من المبكر تقييم نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الآن و لن نصل الى التقييم النهائي الا يوم الجمعة القادم وهو اليوم الثالث والأخير لتلقى الاصوات بالبريد السريع حسبما قررت الهيئه العليا للانتخابات .

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وأوضح أن الناخبين قاموا بتسجيل انفسهم إلكترونيا في قاعده البيانات ولهذا نحن نعلم بشكل تقريبي أعداد الناخبين الذي من المنتظر ارسال اصواتهم بالبريد السريع .

وأضاف جلال أن المانيا بها قيود شديدة جدا فى الوقت الحالي بسبب زياده أعداد انتشار الإصابة بفيروس كورونا وهذا الأمر مزعج ليس بالنسبة للانتخابات فقط ولكن على المستوى الشخصي فهذه الأوقات نواجه ضغوطا كبيرة ، فبسبب القيود الاجتماعية المفروضه بسبب جائحه كورونا اصبح الأفراد هنا لا يتزاورون أو يذهبون للمطاعم او الفاعليات حرصا على التباعد الاجتماعي وتخوفا من الوباء وهو ما اثر بالفعل على المناخ العام و الحالة المذاجيه العامه لدى الافراد وبطبيعة الحال يتاثر المصريون الذين يعيشون فس المانيا بهذه الاوضاع الاستثنائية .

وحول حجم المشاركة في الانتخابات .. قال السفير المصري لقد جرت العاده في أن قد يكون هناك اعداد مسجلة ولكن في النهاية يكون اختيار الناخب المشاركة، هو اختيار شخصي كل ما نستطيع ان نفعله نحن ان نناشد الناخب بالتمسك بحقوقه الدستورية و نقول له ‘ إن القانون يتيح لك ممارسة حقك في انتخاب من يمثلك والهيئة العليا للانتخابات بالتعاون مع وزاره الخارجية ووزارة الهجرة والسفارات المصرية في الخارج قاموا بتسيير العملية الانتخابية عن طريق التصويت البريدي حتى لا يضطر للناخب التوجه لمقر السفاره في ظل هذه الظروف وعوضا عن ذلك يقوم بالتصويت إلكترونيا وبريديا ونامل أن يحرص المواطنين على التصويت في الانتخابات سواء في الداخل او الخارج .



وحول مدى تاثير الإغلاق والقيود المصاحبة للموجة الثانية من وباء كورونا على تحركات السفارة المصرية لاستعادة حركه السياحة والاستثمار واللقاءات مع الجانب الألماني علق السفير المصري بالتاكيد الشهور الماضيه لم نستقبل فيها زائرين رفيعي المستوى من الجانب الإلماني الا عدد قليل

كما لم نستطع ان نوجه الدعوه لاى من المسؤليين الألمان للتوجه لمصر نظرا للقيود التى وضعتها الحكومه الألمانية على حركه السياحة والسفر.

وأعرب السفير المصري عن اسفه بظهور الموجة الثانية من وباء كوفيد 19 في المانيا وأوروبا والتى تسببت في تاجيل انعقاد عدد من الفاعليات مثل معرض الخضر والفاكهة (فروت لوجستك ) والتى كانت مصر تشارك فيه بقوه كاحد اكبر المعارض الزراعية الدولية وغيرها من الفاعليات .

وقال جلال معلقا على الأوضاع الداخلية في مصر.. إن الوضع في مصر مختلف عن أوروبا ولكن نحن محكمون بالوضع مع الشركاء في المانيا والاتحاد الأوروبي فنحن لا نعمل بمفردنا.

وأشار إلى انه وبمتابعة الحديث الـخير للمستشارة الألمانية التى حثت فيه مواطنيها على البقاء بمنازلهم وعدم السفر الا للضرورة يمكننا أن ندرك حاله التخوف والإغلاق في المانيا وأوروبا وأن الأمر بالفعل يتم التعامل معه بجدية شديدة مدفوعا للاسف باعداد الوفيات واعداد المصابين الذي يزداد يوما بعد يوم .

وأعرب السفير المصري عن أمله في أن يكون هناك نهايه لهذا الوباء وتعود الامور الى طبيعتها بمشيئه الله .

