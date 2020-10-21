شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع 22 من العاملين بالوحده الصحيه بقرية نوى بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء خالد المحمدى رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة شبين القناطر التحقيق مع 22 من العاملين بالوحده الصحيه بقرية نوى بالادارة الصحيه لتغيبهم عن العمل عقب المرور الميدانى للجنة المتابعه برئاسة المهندس علاء حسني نائب رئيس المدينة على الوحده الصحيه بقرية نوى حيث تم الشطب على 22 من العاملين بالوحدة الصحية لم يحضرو حتى الساعه 9:30 وعمل تأخير لـ18 آخرين وتم عمل مذكره للإدارة الصحية بذلك في حضور صبره إبراهيم سالم رئيس الوحدة المحليه للقرية. لجنة المرور على الوحده الصحيه فى نوى لجنة المرور على الوحده الصحيه فى نوى الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق مع 22 من العاملين بالوحده الصحيه بقرية نوى بشبين القناطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.