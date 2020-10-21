شكرا لقرائتكم خبر عن راعي «عذراء الإسكندرية» محذراً من الموجة الثانية لكورونا: «لو اتفقلت الأشغال هنجوع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر القمص رويس مرقص، الوكيل البابوى السابق،راعى كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس بغبريال بالإسكندرية، من الاستهتار والاهمال من قبل المواطنين لتحذيرات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بخطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأخذ الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة ومراعاة مسافة الامان مأخذ الجد حتى لا نصل إلى مرحلة لا يحمد عقباها.

وقال «القمص رويس»، خلال عظته الروحية التي ألقاها مساء أمس في الكنيسة، مرتدياً الكمامة، أن بعض الأشخاص يتجاهلون تحذيرات مواجهة كورونا «ويفضلوا يبوسوا ويحضنوا بعض في الإفراج والجنازات ويقولك مفيش كورونا آمال الناس العيانة دى تبقى ايه لما مفيش كورونا زى ما الناس بتقول».

وانتقد عدم التزام بعض الشباب للتعليمات بارتداء الكمامة أثناء دخول الكنيسة وحضور القداسات والعظات الروحية بحجة أنهم لا يستطيعون على تحملها، قائلاً: طيب ما احنا لابسين ومخنوقين أهو وكل الشعب جاى لابس كمامته اشمعنى انت متلبس، تطلع مين انت يعنى عشان متلبسش كمامة، ولو عايز تتعب اتعب وحدك ومتتعبناس معاك ولازم الكل يعرف انه لو مش خايف على نفسك خاف على اللى حواليك وجنبك«.

وتابع:«انتوا عايزين تقفلوا الكنيسة تانى واحنا اتحرمنا كام شهر بسبب غلق دور العبادة في بداية الفيروس، ولازم كلنا نحتمل وانا بكلمكم وأنا مخنوق بسبب الكمامة، بس هنعمل ايه لكن طالما فيه فيروس وفيه احتياطات يبقى لازم نتبعها».

ودعا الاقباط إلى ضرورة مراعاة الظروف الوقائية المصاحبة للفيروس ومنع القبلات والأحضان والاكتفاء بالتلويح باليد من بعيد، خاصة وأننا على أعتاب الموجة الثانية من كورونا والمتزامنة مع دخول فصل الشتاء، لأنه لن نحتمل تعطيل الاشغال والمصالح والكنائس مرة أخرى، والا هنجوع مستطرداً: مرينا بفترة صعبة على الجميع لدرجة ان عمال الكنيسة كانوا يتقاضون نصف راتبهم لمدة 4 شهور، ويا ريت كل واحد يبص لنفسه والسلام يبقى سلام كورونا بالتلويح من بعيد أو ملامسة الكوع وده مش عيب.

وقال:لازم نحافظ على بعض لأنه لو الموجة الثانية جت مع الشتاء والناس مناخيرها بتبقى سايلة طبيعى يبقى هنروح فين بقى ولغاية دلوقت ربنا لسه ساترها معانا، لكن أقول البركة تحل على ابن الطاعة والمخالف يشيل ذنبه وذنب اللى اتسبب في أذاه«.

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