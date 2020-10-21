شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية بنادي الكشافة البحري فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نسقت وحدة تكافؤ الفرص بالحي بقيادة مدير مركز معلومات التنمية المحلية قافلة طبية شاملة ومتنوعة من مختلف التخصصات «باطن -أطفال- تنظيم أسرة- نساء- قياس الضغط والسكر- العظام»، وذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية، وعلى مدار خمسة أيام تنتهى غداً الخميس تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحقيق مبادرة حقك تنظمي وتنفيذا لتوجيهات رجب عبدالرازق النقيدي رئيس حي الجمرك

تم اليوم الكشف على الحالات وصرف العلاج بالمجان ورصد عدد ١٣ حالة للإلتحاق بفصول محو الأمية «سيدة» وإقامة ندوة توعوية بعنوان «كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد» واستخراج بطاقة الرقم القومي لعدد ١٠ سيدات .

ومازالت القوافل مستمرة لخدمة مواطني الحي.

قافلة طبية بنادي الكشافة البحري

قافلة طبية بنادي الكشافة البحري

قافلة طبية بنادي الكشافة البحري