شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة المولد النبوي.. و«أسعار حلاوة الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوافق يوم إجازة المولد المولد النبوى الشريف يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020 والذى يوافق بالتاريخ الهجرى يوم 12 ربيع الأول 1442 هجرية، والذى يحتفل فيه المسلمون لذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد اعلان دار الإفتاء المصرية أن بداية شهر ربيع الأول هي يوم الأحد 18 أكتوبر 2020 وفق الرؤية الشرعية وما أكدته الحسابات الفلكية.

وفى الوقت الذي تصل في أسعار علب حلاوة المولد في المحال الكبرى الراقية إلى نحو 2500 جنيه نرصد أسعار الحلوى الشعبية التي يُقبل عليها أغلبية المواطنين.

يتراوح سعر العلبة في المتوسط بين 50 و200 جنيه، بالطبع حسب مكونات العلبة وجودة مكوناتها والحشو الموجود في الحلوى.

وتتكون علبة حلوى المولد النبوى التي يبلغ سعرها 50 جنيهًا من «أقراص سمسية وحمصية ولديدة وفولية وملبن.»

وتتكون علبة حلوى المولد سعر 200 جنيهًا من «ملبن ولوزية وملبن بعين الجمل، وحلوى بالبندق وحمصية وسمسمية وفولية ولديدة وبسيمة وجوز هند.»

وتتكون علبة حلوى المولد سعر متوسط 100 جنيه من «فولية وحمصية وسمسمية وملبن ونوجا ولديدة وجوز هند وزبيب.»

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ويحتفل المصريون عموما بذكرى المولد النبوى بشراء الحلوى، وخصوصًا «الحصان الحلاوة» وهو هدية الأطفال من الذكور، و«العروسة الحلاوة» وهى هدية الفتيات حسب المعتاد، على مر الأجيال، والتى يتفنن أصحاب محال الحلوى في صناعتها عامًا بعد عام، ويحرص الكثيرين على الاحتفاظ بها مدة أحيانًا تصل إلى شهرين إلا أنها في النهاية مصريها إلى أكلها حتى لا تتلف.