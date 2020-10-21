شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعقد محاضرات أون لاين لطلاب طشقند حول نمو الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت كلية التجارة جامعة حلوان سلسلة محاضرات عبر الفيديو كونفرانس عن الاقتصاد المصري المعاصر للطلاب في جامعة ولاية طشقند للدراسات الشرقية، والتي يلقيها أعضاء هيئة تدريس من قسم الاقتصاد بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتوره منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور صلاح اسماعيل عميد كلية التجارة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان تتضمن سلسلة المحاضرات موضوعات مختلفة عن الاقتصاد المصري ومؤشرات النمو الاقتصادي، والقطاع المصرفي، والإصلاحات الضريبية، وريادة الاعمال، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وبدأت أولى سلسلة المحاضرات بحضور عدد من أساتذة وطلبة قسم الاقتصاد بجامعة طشقند الحكومية وطلبة من قسم الاقتصاد بجامعة حلوان.

وأكدت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية على أن تلك المحاضرات هى بداية التعاون بين الجامعتين مؤكدة على استعداد جامعة حلوان لتعزيز جهود التعاون من خلال مجموعة من الأنشطة الدولية التى سوف يتم التنسيق مع جامعة طشقند والسفارة المصرية لتنفيذها فى الخطة المقبلة.

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والقت الدكتورة حنان امين رئيس وحدة الشراكات والاتحادات الدولية بمكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان كلمة تحية وتقدير لدور السفارة المصرية للتأكيد على قيمة وأهمية التعاون بين المؤسستين.

وأعرب الدكتور خالد محمد فكري – سكرتير اول بالسفارة المصرية باوزبكستان، عن ضرورة دعم وتشجيع التعاون بين جامعة ولاية طشقند للدراسات الشرقية وجامعة حلوان.

كما اعرب الدكتور اليور محمودوف نائب رئيس جامعة طشقند للتعاون الدولي عن شكره وتقديره لدور السفارة المصرية بإعادة التعاون مع جامعة حلوان وغيرها من الجامعات المصرية في مجال التدويل كما اعرب عن شكره وتقديره لدور مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن مجهوده لتوطيد التعاون بين الجامعتين.