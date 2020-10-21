شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء" تصدر كارنيهات لأسر شهداء كورونا بهدف تسهيل حصولهم على الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة ستبدأ فى عمل كارنيه باسم "أشر الشهداء" لتسهيل حصول أسر شهداء الأطباء على الخدمات النقابية، كبديل عن تكرار استخراجهم خطابات الحصول على الخدمة، مشيرا إلى أن الكارنيه يسهل لهم الحصول على خدمات مشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، فى الوقت الحالى وخاصة بعد إعلان الاتحاد إعفائهم من رسوم الاشتراك بالمشروع.

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وأوضح القاضى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، ضرورة دعم أسر شهداء الأطباء من خلال إقرار معاش استثنائى لهم خاصة بعد وفاة مصدر الدخل الأساسى والوحيد لأغلبهم، وتقديرا لدورهم فى مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء صرفت دعما ماليا لـ47 أسرة من أسر الشهداء من صندوق دعم الأطباء فى الكوارث والأزمات بمبلغ 2 مليون و350 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف دعم مالى لـ58 أسرة من أسر الشهداء من اتحاد المهن الطبية، بإجمالي مبلغ 2 مليون و900 ألف جنيه.

وأشار إلى أن النقابة أسست صندوقا لرعاية أسر الشهداء باللجنة الاجتماعية في النقابة العامة، لتقديم الدعم لهم، موضحا أن مجلس النقابة قرر تحريك أسعار بعض الخدمات النقابية، لتوجيه تلك الزيادات لصالح الصندوق لضمان استمراره، ولعدم الاعتماد الكلى على التبرعات كمورد أساسى لدخل الصندوق.