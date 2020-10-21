شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لانتخابات البرلمان × 20 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1- تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين.

2-التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية.

3- توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين.

4- تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

5- إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء أدلائهم بأصواتهم.

6- وجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

7- مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية.

8-التأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة.

9-توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين.

10- توفير طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

Advertisements 11- توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات.

12- مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية.

13- توفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى وتدبير كرسى متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

14- رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات.

15- نشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أى طارئ.

16- نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك فى أى وقت حسب الحاجة إليها.

17- تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان.

18- إنارة المداخل ومراجعة كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية.

19- تجهيز مولدات كهرباء بديلة حال انقطاع التيار باللجنة وتدبير عدد كاف من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

20- عمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانا.

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