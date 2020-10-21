شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تطمئن المواطنين وتنفي تشابه الطقس السئ مع عاصفة التنين العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم حدوث موجة للطقس السئ كالتى حدثت العام الماضى، والتي عرفت إعلاميا بـ"عاصفة التنين"، قائلة: "بصفة عامة حالة الأمطار متوسطة الشدة، لا تقارن بأمطار مارس ولا عاصفة التنين، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت ضجة ولا يوجد أي قلق»، متوقعة انخفاض درجات الحرارة بدءا من غد الخميس وحتى الأحد لتصل إلى 25 على القاهرة.

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، «حالة عدم استقرار الطقس التي بدأت أمس على السواحل الشمالية مستمرة حتى الأحد، ومن المتوقع زيادة كمية الأمطار وامتدادها إلى مناطق الوجه البحري والدلتا»، خاصة محافظتى «البحيرة وكفر الشيخ من أكثر المناطق التي ستتعرض لأمطار في الدلتا».

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وأشارت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية، بينما تكون متوسطة على الدلتا، لافتة إلى أن الأمطار ستتراوح ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، وتمتد إلى محافظات الدلتا، بينما تكون خفيفة ومتوسطة على القاهرة غدا الخميس.

وأوضحت أن كمية الأمطار ستزيد على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة ابتداء من الجمعة والسبت والأحد، مع احتمالية تحولها إلى سيول في بعض مناطق شمال ووسط سيناء، لافتة إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على شمال الصعيد من الجمعة حتى الأحد.