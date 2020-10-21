بسام راضى: السيسى يصل العاصمة نيقوسيا فى مستهل زيارته الرسمية لقبرص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل إلى العاصمة نيقوسيا فى مستهل زيارته الرسمية لقبرص للمشاركة فى فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. وتأتى القمة فى سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاثة، وتعزيز التشاور السياسى وتبادل الرؤى حول سبل التصدى للتحديات التى تواجه منطقتى شرق المتوسط، والشرق الأوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور فى مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها فى إطار الآلية الثلاثية.

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