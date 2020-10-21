"إيمان" في دعوى خلع: "جوزي بيغير من ابني ومش عايزه يعيش معانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-فاطمة عادل:

أقامت "إيمان. س" ربة منزل، دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وذلك بعد شهرين فقط من الزواج، مبررة طلبها "جوزي مش عايز إبني يعيش معانا في الشقة وبيغير منه".

تقول "إيمان": تعرفت على زوجي بعدما التقينا أكثر من مرة أمام العمارة التي نقيم بها، فزوجي كان يقيم بمفرده بنفس العمارة بعد انفصاله عن زوجته الأولى، وبعد فترة من الحديث سويًا واللقاءات المشتركة اتفقنا على الزواج.

تضيف الزوجة: أنا أرملة ولدي طفل من زوجي الأول عمره 6 سنوات، ولا أستطيع العيش بدونه، وقبل التحدث مع زوجي الحالي عن تفاصيل الزواج وضعت شرطًا أساسيًا وهو بقاء طفلي معي لإتمام الزيجة، ورحب زوجي في البداية، ومرت أشهر الخطبة بكل سعادة، وبالفعل انتقلنا إلى منزل الزوجية وبرفقتي صغيري.

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تابعت "إيمان": بعد أسبوع واحد من الزفاف طالبني زوجي بترك طفلي رفقة أسرتي كي يحصل على راحته في المعيشة معي، مرددًا بعض الكلمات التي أزعجتني "هصرف على عيل غريب ليه"، الأمر الذي جعلني لا أتحمل تصرفاته مع طفلي على الإطلاق.

تواصل الزوجة: "طلع عايز يعيش معايا في الشقة عشان الإيجار كان غالي عليه، وعايز ست تطبخله وتغسله بدل ما هو عايش لوحده "، ومع ذلك قبلت بالمعيشة معه لكن شرط بقاء طفلي معي، لكنه رفض وأصر على موقفه، حتى وصل به الأمر إلى التعدي على طفلي أمامي.

تختتم: بعد تعديه على طفلي قمت بتغيير مفتاح الشقة وطالبته بالطلاق لكنه رفض، فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة، للتخلص من هذه الشخصية الكاذبة، وحملت الدعوى رقم 1490 لسنة 2019، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.