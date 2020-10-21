الثلاثة الممطرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس أيام (الخميس - الجمعة - السبت)، والتي تشهد فيها البلاد بداية موسم الأمطار خلال فصل الخريف.

الخميس

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وتشهد القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، وأمطار متوسطة رعدية على بعض مناطق الوجه البحري، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجود البحري 28– 19، السواحل الشمالية الغربية 26 – 23، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 – 26، شمال الصعيد 32– 20، جنوب الصعيد 37– 25 درجة مئوية.

الجمعة

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وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل يكون معتدلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وتشهد القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، بينما تكون الأمطار متوسطة رعدية على بعض مناطق الوجه البحري، وخفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى والوجود البحري 27– 19، السواحل الشمالية الغربية 26 – 19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 – 26، شمال الصعيد 29– 20، جنوب الصعيد 35– 25 درجة مئوية.

السبت

أما طقس السبت، فمعتدل على القاهرة والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل على شمال الصعيد.

وتشهد القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، والأمطار متوسطة رعدية على بعض مناطق الوجه البحري، وخفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجود البحري 26– 19، السواحل الشمالية الغربية 26– 19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 – 26، شمال الصعيد 28– 20، جنوب الصعيد 32– 25 درجة مئوية.​