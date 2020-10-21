شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. بدء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ موقع التنسيق الالكترونى 2020 الموجود عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg في تلقى طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة المقبولين في الكليات والمعاهد ويمكنك تقديم طلب تقليل الاغتراب الآن. ويستطيع الطلاب القيام بعملية تسجيل رغبات تقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg أو الدخول مباشرة على موقع التنسيق الالكترونى من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السرى والدخول مباشرة من هــنــــــــــــا . وحددت الوزارة شروط تقليل الاغتراب كما يلى: ■ أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية: يتم التحويل عن طريق مكتب التنسيق وفق النسبة المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

التحويل بين الكليات المناظرة في حدود التحويل لتقليل الاغتراب في حدود الحد الأدنى لدرجات الكليات المناظرة.

التحويل بين الكليات غير المناظرة باستيفاء درجات الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

يتم الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في التحويلات.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء جميع الشروط الإضافية اللازمة للكلية المراد التحويل إليها إن وجدت (مثل النجاح فى اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب في التحويلات يكون على أساس مجموع درجات الطالب. ■ التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة. Advertisements يتم السماح للطالب الذي تم ترشيحه إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو إلى تخصص أخر غير مناظر، بشرط استيفاء درجات الطالب للحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المحددة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، ويكون التحويل لمرة واحدة . الوضع في مصر

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. بدء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب (الرابط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.