شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة: إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بكليات القطاع الطبي إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أنه بدءًا من الفصل الدراسي الثاني ستتم جميع الإختبارات إلكترونيا بكليات القطاع الطبى وذلك تمهيدا لتحويل كافة الإختبارات بالجامعة إلى إختبارات إلكترونية. جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعه اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أكتوبر بمجلس التعليم والطلاب بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع. كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية داخل الحرم الجامعى وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ أكتوبر الجارى القرار رقم (٧٠٦) مطالبا أعضاء هيئة التدريس الإلتزام بالحضور والجداول الدراسية والتنسيق بين التعليم الهجين والتعليم وجها لوجه. هذا وناقش المجلس برئاسة الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب استعدادات القطاع للتواصل مع الطلاب عن طريق المنصات الإلكترونية وآليات رفع كافة المقررات الدراسية كما أعلن الدكتور محمد شقيدف عن تشكيل لجنة لمتابعة الانتدابات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة القناة: إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بكليات القطاع الطبي إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.