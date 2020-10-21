شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صندوق دعم المشروعات ومتدربو البرنامج الرئاسي يشيدون بـ«تعليم كفر الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجولة التفقدية للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، ووفد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومدير إدارة التدريب بالمحافظة، وممثلو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «EPLP»، أعمال التطوير في الفندق التعليمي، ومركز التطوير، وخدمة الشباك الواحد، والورش بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، وأثنى الوفد وممثلو البرنامج الرئاسي على أداء العمل بهم، وعلى الخدمات المقدمة للجمهور في خدمة الشباك الواحد، مؤكدين أن التعليم بكفر الشيخ يلقي اهتمام ودعم المحافظ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعيد محمد السعيد مسؤول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومحمد حسن مدير العلاقات العامة والإعلام بالصندوق، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، ومحمد على عبدالجواد مجاهد، وأميرة محمد عبدالمنعم أمين، ومحاسن محمد عبيه، ومحمود عبدالحكيم إبراهيم، متدربي البرنامج الرئاسي.

واستعرضت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة المديرية لتطوير التعليم الفني، وإقامة مشروعات متعددة داخل المدارس وخاصة التعليم الفني.

وفى نهاية الجولة عقد وفد صندوق دعم المشروعات ورشة عمل ضمت إبراهيم خضر مدير عام الشؤون المالية والإدارية وأعضاء التوجيه المالي والإداري لتوضيح بعض القرارات الوزارية.